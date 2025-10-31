حفیظ پاکستان کرکٹ کے فیصلے کرنے والوں پر برس پڑے
کراچی (سپورٹس ڈیسک)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے ایکس پر پاکستان کرکٹ کے فیصلے کرنے والوں پر کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہاہے کہ شاہین اور نسیم شاہ کا ٹیسٹ کی بجائے ٹی 20 کھیلنا پاکستان کرکٹ کے زوال کی بڑی وجہ ہے۔۔۔
اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ریڈ بال کرکٹ کو ترجیح دینے سے دیگر فارمیٹس خود بہتر ہوں گے ۔انہوں نے کہاکہ ناکام منصوبہ بندی اور غلط انتخاب ٹیم کے مسائل کی بڑی وجہ ہیں۔ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے مثبت ذہنی رویہ بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے نہایت ضروری ہے ۔انہوں نے کہاکہ اعتماد رکھنے والا کھلاڑی باصلاحیت کھلاڑی سے بہتر ثابت ہوتا ہے محمد حفیظ نے زور دیا کہ اگر ٹیم کے اندر مثبت اور پُراعتماد ماحول پیدا کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور کھلاڑی دوبارہ اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔