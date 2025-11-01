صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
سابق بھارتی کرکٹر اظہرالدین پہلے مسلم وزیر بن گئے

ممبئی(سپورٹس ڈیسک)بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کانگریس رہنما محمد اظہرالدین ریاست تلنگانہ کی کابینہ میں شامل ہوگئے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق محمد اظہرالدین نے جمعہ کو بھارتی ریاست تلنگانہ کی ریاستی حکومت کی کابینہ کے وزیر کے طور پر حلف اٹھا لیا، یوں ان کے سیاسی کیریئر کی نئی اننگز کا آغاز ہوگیا۔

حلف برداری کی تقریب راج بھون، حیدرآباد میں منعقد ہوئی، جہاں گورنر جِشنو دیو ورما نے ان سے عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ بھارتی میڈیاکے مطابق یہ توقع کی جا رہی ہے کہ محمد اظہرالدین کو اقلیتی بہبود کی وزارت دی جائے گی۔محمد اظہرالدین تلنگانہ میں2023 میں قائم ہونے والی کانگریس حکومت کی کابینہ میں پہلے مسلم وزیر ہیں۔واضح رہے کہ 62 سالہ کانگریس رہنما محمد اظہرالدین کی کابینہ میں شمولیت جوبلی ہلز اسمبلی کی نشست کے 11 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخاب سے چند روز قبل عمل میں آئی ہے ۔

 

