ارشد ندیم کے کوچ پر پابندی کے فیصلے کی تحقیقات کا آغاز

  • کھیلوں کی دنیا
فیڈریشن،ایتھلیٹ اور کوچ سلمان بٹ کو بھی 3 نومبر کو طلب کرلیا گیا

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر عائد پابندی کے متنازعہ فیصلے کی تحقیقات کیلئے پاکستان سپورٹس بورڈ کے ایجوڈی کیٹرز نے ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان، قومی ہیرو ارشد ندیم اور سلمان بٹ کو تین نومبر کو طلب کرلیا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے ایتھلیٹکس فیڈریشن کی جانب سے کوچ سلمان بٹ پر اچانک تاحیات پابندی کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوے پاکستان سپورٹس بورڈ کو اعلیٰ سطح کی تحقیقات کی ہدایت کی تھی جس پر سینیٹر پرویز رشید کی سربراہی میں پاکستان سپورٹس بورڈ کا پینل آف ایجوڈی کیٹرز تین نومبر کو اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ حکومتی ذراع کا کہنا ہے کہ ایتھلیٹکس فیڈریشن کے غیر ذمہ دارانہ فیصلے سے پاکستان کی سپورٹس امیج کو عالمی سطح پر نقصان پہنچا ہے اور حکومت معاملے کی تہہ تک پہنچے گی کہ ایک ایسے کوچ کے خلاف اتنا سخت قدم کیوں اٹھایا گیا جس نے ملک کو اولمپکس میں فخر سے سر بلند کرایا۔واضح رہے کہ کوچ سلمان بٹ نے ایتھلیٹکس فیڈریشن کے تمام الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے ذاتی عناد اور تعصب پر مبنی قرار دیا تھا۔

 

