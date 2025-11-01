آئی سی سی ،ویمنز ورلڈکپ،اس بار فاتح نئی ٹیم ہوگی
12 مرتبہ ورلڈکپ کا انعقاد،فائنل میں آسٹریلیا یا انگلینڈ ضرور پہنچتا تھا
دبئی (سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ 2025کا فائنل ٹاکرا کل بھارت اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے مابین ہوگا۔ویمنز ورلڈکپ کی 52 سالہ تاریخ میں نئی تاریخ رقم ہونے جاری ہے ۔1973 سے اب تک 12 مرتبہ آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ کا انعقاد ہوچکا ہے جس کے فائنل میں آسٹریلیا یا انگلینڈ میں سے کسی ایک ٹیم نے ضرور رسائی حاصل کی تھی۔تاہم ویمنز ورلڈکپ 2025 کے پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقا نے انگلینڈ کو شکست دے کر پہلی مرتبہ فائنل میں رسائی حاصل کی جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کو شکست دے کر فائنل کی دوڑ سے باہر کیا۔یہ ویمنز ورلڈکپ کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا جب آسٹریلیا یا انگلینڈ میں سے کوئی ایک ٹیم فائنل میں موجود نہیں ہوگی۔بھارتی ٹیم اس سے قبل دو مرتبہ رنر اپ رہ چکی ہے تاہم جنوبی افریقا کا یہ پہلا فائنل ہوگا جس سے یہ بات یقینی ہے کہ اس مرتبہ ورلڈکپ کی فاتح نئی ٹیم ہوگی۔واضح رہے کہ آسٹریلوی ٹیم ریکارڈ 7 مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کرچکی ہے ۔ انگلینڈ نے 4 مرتبہ اور نیوزی لینڈ نے ایک مرتبہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔