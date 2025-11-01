بیس بال فیڈریشن کا فخرشاہ پر پابندی کیخلاف اپیل کااعلان
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان فیڈریشن بیس بال (پی ایف بی) نے سید فخر علی شاہ پر عائد پابندی کیخلاف اپیل دائر کرنیکا اعلان کرتے ہوئے۔۔۔
سینئر نائب صدر حمود لکھوی کو پاکستان سپورٹس بورڈ (پی ایس بی) اور تمام منسلک یونٹس کیساتھ رابطوں کی ذمہ داری سونپ دی۔ پی ایف بی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس فیڈریشن کے صدر شوکت جاوید کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ بحث کے بعد ایوان نے متفقہ طور پر منظوری دی ہے کہ سید فخر علی شاہ پاکستان فیڈریشن بیس بال کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر برقرار رہیں گے کیونکہ ان پر فیڈریشن یا پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے ۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے فیصلے کے خلاف سید فخر علی شاہ خود اپیل کریں گے جب کہ فیڈریشن اس فیصلے کے خلاف الگ سے اپیل دائر کرے گی۔