دوسرا ٹی ٹوئنٹی :پاکستان کی فتح ،بابر اعظم کا ورلڈ ریکارڈ
ہدف 14اوورز میں پورا،بابر سب سے زیادہ رنز بنانیوالے بیٹر بن گئے
لاہور(سپورٹس ڈیسک)تین میچوں پر مشتمل ٹی20 سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 9وکٹوں سے شکست دیدی ۔پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تین میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہوگئی،سلمان مرزا کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ آج لاہور میں ہی کھیلا جائے گا۔قذافی سٹیڈیم لاہور میں 111 رنز کا ہدف پاکستان نے 14 اوورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔صائم ایوب ناقابل شکست 71 رنز بنا کر نمایاں رہے ،صاحبزادہ فرحان نے 28 جبکہ بابر اعظم نے 11 رنز بنائے ، اس کیساتھ ہی بابر اعظم نے ٹی20 کرکٹ میں روہت شرما کو پیچھے چھوڑ دیا۔
بابر اعظم ٹی20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں، وہ 123 اننگز میں 4 ہزار 232 رنز سکور کرکے بھارت کے روہت شرما سے آگے نکل گئے ہیں۔روہت شرما نے 151 ٹی20 اننگز میں 4 ہزار 231 رنز بنائے تھے ،اس فہرست میں تیسرے نمبر پر بھارت کے ویرات کوہلی ہیں، جنہوں نے 117 اننگز میں 4 ہزار 188 رنز سکور کئے ہیں۔اس سے قبل جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 20 ویں اوور میں 111 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی تھی۔فہیم اشرف نے 23 رنز کے عوض 4، سلمان مرزا نے 14رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ نسیم شاہ نے دو اور ابرار احمد نے ایک وکٹ حاصل کی۔