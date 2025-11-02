صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی افریقہ کو شکست،ٹی ٹونٹی سیریز پاکستان کے نام

  • کھیلوں کی دنیا
جنوبی افریقہ کو شکست،ٹی ٹونٹی سیریز پاکستان کے نام

تیسرے ٹی ٹونٹی میں پاکستان نے 140 رنز کا ہدف 19 اوورز میں حاصل کیا 68 رنز بنا نے پر بابر اعظم پلیئر آف دی میچ جبکہ فہیم پلیئر آف دی سیریز قرار

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان نے جنوبی افریقہ کو تیسرے ٹی ٹونٹی میں 4 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-2 سے جیت لی۔بابر اعظم پلیئر آف دی میچ جبکہ فہیم اشرف پلیئر آف دی سیریز قرار پائے ۔ قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے 140 رنز کا ہدف 19 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔میزبان ٹیم کی جانب سے بابراعظم 68 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ کپتان سلمان آغا 33، صاحبزادہ فرحان 19، حسن نواز 5، محمد نواز 0 اور صائم ایوب 0 کے سکور پر آؤٹ ہوئے ۔عثمان خان 6 اور فہیم اشرف 4 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ۔پروٹیز کی جانب سے کوربن بوش اور لیزاڈ ولیمز نے 2، 2 جبکہ ڈونوون فریرا اور اینڈائل سملین نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز سکور کیے ۔پروٹیز کی جانب سے ریزا ہنڈرکس 34 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ کپتان ڈونوون فریرا 29، ڈیوالڈ بریوس 21، اینڈائل سملین 13، لزاڈ ولیمز 5، میتھیو برٹزکے 1 جبکہ ہوانڈے پریٹوریئس، جورج لنڈا اور کوئنٹن ڈی کوک 0 پر پویلین لوٹے ۔کوربن بوش 30 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ۔پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 3 جبکہ عثمان طارق اور فہیم اشرف نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔ سلمان مرزا اور محمد نواز نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak