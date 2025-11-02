جنوبی افریقہ کو شکست،ٹی ٹونٹی سیریز پاکستان کے نام
تیسرے ٹی ٹونٹی میں پاکستان نے 140 رنز کا ہدف 19 اوورز میں حاصل کیا 68 رنز بنا نے پر بابر اعظم پلیئر آف دی میچ جبکہ فہیم پلیئر آف دی سیریز قرار
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان نے جنوبی افریقہ کو تیسرے ٹی ٹونٹی میں 4 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-2 سے جیت لی۔بابر اعظم پلیئر آف دی میچ جبکہ فہیم اشرف پلیئر آف دی سیریز قرار پائے ۔ قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے 140 رنز کا ہدف 19 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔میزبان ٹیم کی جانب سے بابراعظم 68 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ کپتان سلمان آغا 33، صاحبزادہ فرحان 19، حسن نواز 5، محمد نواز 0 اور صائم ایوب 0 کے سکور پر آؤٹ ہوئے ۔عثمان خان 6 اور فہیم اشرف 4 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ۔پروٹیز کی جانب سے کوربن بوش اور لیزاڈ ولیمز نے 2، 2 جبکہ ڈونوون فریرا اور اینڈائل سملین نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز سکور کیے ۔پروٹیز کی جانب سے ریزا ہنڈرکس 34 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ کپتان ڈونوون فریرا 29، ڈیوالڈ بریوس 21، اینڈائل سملین 13، لزاڈ ولیمز 5، میتھیو برٹزکے 1 جبکہ ہوانڈے پریٹوریئس، جورج لنڈا اور کوئنٹن ڈی کوک 0 پر پویلین لوٹے ۔کوربن بوش 30 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ۔پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 3 جبکہ عثمان طارق اور فہیم اشرف نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔ سلمان مرزا اور محمد نواز نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔