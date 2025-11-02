صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ون ڈے سیریز،نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو کلین سویپ کردیا

  • کھیلوں کی دنیا
ون ڈے سیریز،نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو کلین سویپ کردیا

تیسرے ون ڈے میں 222 رنز کا ہدف نیوزی لینڈ نے 8 وکٹوں پر حاصل کرلیا

ویلنگٹن(سپورٹس ڈیسک)نیوزی لینڈ نے 3 میچز کی ون ڈے سیریز کے آخری میچ میں بھی انگلینڈ کو شکست دے کر سیریز میں کلین سویپ مکمل کرلیا۔ ویلنگٹن میں کھیلے گئے تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں انگلینڈکی پوری ٹیم 41ویں اوور میں 222 رنز پر آؤٹ ہوگئی جس کے جواب میں نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف 45ویں اوور میں8وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ انگلینڈ کی آدھی ٹیم صرف 44 رنز پر پویلین لوٹ گئی تھی جس کے بعد جوز بٹلر نے 38، جیمی اوورٹن نے 68 اور بریڈن کرس نے 36 رنز کی اننگز کھیلی۔نیوزی لینڈ کی جانب سے بلیئر ٹکنر 4، جیکب ڈفی 3، زیک فولکس 2 اور مچل سینٹنر نے ایک وکٹ حاصل کیں۔ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی جانب سے رچن روندرا 46 اور ڈیرل مچل 44 رنز بناکر نمایاں رہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak