ون ڈے سیریز،نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو کلین سویپ کردیا
تیسرے ون ڈے میں 222 رنز کا ہدف نیوزی لینڈ نے 8 وکٹوں پر حاصل کرلیا
ویلنگٹن(سپورٹس ڈیسک)نیوزی لینڈ نے 3 میچز کی ون ڈے سیریز کے آخری میچ میں بھی انگلینڈ کو شکست دے کر سیریز میں کلین سویپ مکمل کرلیا۔ ویلنگٹن میں کھیلے گئے تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں انگلینڈکی پوری ٹیم 41ویں اوور میں 222 رنز پر آؤٹ ہوگئی جس کے جواب میں نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف 45ویں اوور میں8وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ انگلینڈ کی آدھی ٹیم صرف 44 رنز پر پویلین لوٹ گئی تھی جس کے بعد جوز بٹلر نے 38، جیمی اوورٹن نے 68 اور بریڈن کرس نے 36 رنز کی اننگز کھیلی۔نیوزی لینڈ کی جانب سے بلیئر ٹکنر 4، جیکب ڈفی 3، زیک فولکس 2 اور مچل سینٹنر نے ایک وکٹ حاصل کیں۔ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی جانب سے رچن روندرا 46 اور ڈیرل مچل 44 رنز بناکر نمایاں رہے۔