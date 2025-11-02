عاقب جاوید قومی ٹیم کی بہتری کیلئے اگلے سال کے منتظر
ملک کی کرکٹ طویل عرصے سے التوا کی بحالی کی طرف بڑھ رہی ،شائقین کو اگلے سال کے اندر نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے بنیادی ڈھانچے کی کمی اور دہائی سے زائد عرصے سے اندرون ملک عالمی کرکٹ کی عدم موجودگی نے نظام پر دیرپا اثر چھوڑا ،قومی سلیکٹر
حیدر آباد (سپورٹس ڈیسک)قومی کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر آف ہائی پرفارمنس اور قومی سلیکٹر عاقب جاوید نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کی کرکٹ آخر کار ایک طویل عرصے سے التوا کی بحالی کی طرف بڑھ رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ شائقین کو اگلے سال کے اندر نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے ۔حیدرآباد کے نیاز سٹیڈیم کے دورے کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے سابق عبوری کوچ نے تسلیم کیا کہ بنیادی ڈھانچے کی کمی اور ایک دہائی سے زائد عرصے سے اندرون ملک بین الاقوامی کرکٹ کی عدم موجودگی نے نظام پر دیرپا اثر چھوڑا ہے۔ عاقب جاوید نے کہا کہ 12 سے 15 سال تک ہمارے پاس مناسب گراؤنڈز یا اکیڈمیاں نہیں تھیں۔
پہلے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں لگتا تھا لیکن ایک بار جب آپ کی پلیئر پائپ لائن خشک ہو جاتی ہے تو یہ خلا نظر آنے لگتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جدید کھیل ساخت، پیشہ ورانہ مہارت اور تسلسل کا تقاضا کرتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوبیاں اس وقت ختم ہوگئیں جب 2009 کے بعد پاکستان کی سرزمین سے بین الاقوامی کرکٹ غائب ہوگئی۔ان چیلنجوں کے باوجود عاقب جاوید نے امید کا اظہار کیا۔ انہوں نے موجودہ سال پاکستان کرکٹ کے لیے ایک عبوری مرحلہ قرار دیا اور کہا کہ اگلے سال آپ کو نمایاں بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی۔عاقب جاوید نے انکشاف کیا کہ وہ اس وقت گراس روٹ کرکٹ کو مضبوط کرنے کیلئے کوئٹہ، حیدرآباد اور پشاور جیسے شہروں کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ اسے وہ بنیاد سمجھتے ہیں جو پاکستان کے ٹیلنٹ کی پائپ لائن کو بحال کرے گی۔