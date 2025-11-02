آئی سی سی اجلاس میں میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے :نقوی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے آئی سی سی کے اجلاس میں شرکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجلاس میں میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے۔
لاہور میں سکول ٹورنامنٹ کے افتتاح پر صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں سربراہ پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ آئی سی سی کا اجلاس ہورہا ہے تو اس میں میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے ، دیکھیں گے آئی سی سی کے اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے ۔آئی سی سی کا اجلاس 4 نومبر کو دبئی میں ہو رہا ہے ۔محسن نقوی سے ایشیا کپ کی ٹرافی سے متعلق سوال پر کوئی ردعمل نہیں دیا۔چیئرمین پی سی بی نے پاکستان کرکٹ کے لیے گراس روٹ سطح سے فٹنس کلچر کو اہم قرار دے دیا اور کہا کہ آگے بڑھنے کے لیے فٹنس کے ساتھ متوازن خوراک بہت ضروری ہے ۔محسن نقوی نے نوجوان کھلاڑیوں کو اچھی کارکردگی دیکھانے کی ہدایت کی۔