قائداعظم ٹرافی ،لاہور وائٹس نے ملتان کو 6 وکٹوں سے ہرادیا
بہاولپور نے کراچی بلوز کا 213 رنز کا ہدف دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کے پانچویں راؤنڈ کے تیسرے دن لاہور وائٹس نے ملتان کو 6 وکٹوں سے ہرادیا۔ بہاولپور نے کراچی بلوز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں فیصل آباد کی ٹیم پشاور کے خلاف پہلی اننگز میں384 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔پشاور نے دوسری اننگز میں 6 وکٹوں پر 170 رنز بنائے تھے ۔ ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں ایبٹ آباد نے سیالکوٹ کے خلاف فالوآن پر مجبور ہونے کے بعد دوسری اننگز میں 8 وکٹوں پر 331 رنز بنائے تھے ۔عمران خان سٹیڈیم پشاور میں بہاولپور کو کراچی بلوز کے خلاف جیتنے کے لیے 213 رنز کا ہدف ملا تھا جو اس نے دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ سعد خان نے 103 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے ۔ ایبٹ آباد کرکٹ سٹیڈیم میں فاٹا کی ٹیم اسلام آباد کے خلاف پہلی اننگز میں 281 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔فاٹا نے فالوآن پر مجبور ہونے کے بعد دوسری اننگز میں 4 وکٹوں پر 284 رنز بنائے تھے ۔ خوشدل شاہ نے کیریئر بیسٹ 159 رنز سکور کیے ۔