کیریئر تباہ کرنے میں وقار یونس بڑاہاتھ ہے :عمر اکمل
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق کرکٹر عمر اکمل نے الزام لگایا ہے کہ انکے کیریئر کو تباہ کرنے میں وقار یونس کا بڑا ہاتھ ہے ، جو ان سے بے پناہ حسد کرتے تھے ۔ایک انٹرویو میں عمر اکمل کا کہنا تھا کہ وقار یونس نہ صرف ان سے بلکہ کئی اور کھلاڑیوں سے بھی حسد کرتے تھے۔
عمراکمل کے مطابق سابق ہیڈ کوچ انہیں کم عمری میں ملنے والی شہرت اور دولت سے ناخوش تھے اور جب بھی وہ کوئی نئی گاڑی یا کوئی اور قیمتی شے خریدتے تو وقار یونس فوراً اعتراض کرتے تھے ۔عمر اکمل نے مزید کہا کہ، وقار یونس ہر مقبول ہونے والے کھلاڑی کو نشانہ بناتے تھے ، لیکن میں وہ واحد کھلاڑی ہوں جس نے اس پر بات کی ہے ۔سابق کھلاڑی نے دیگر سینئر کھلاڑیوں پر بھی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وقت آنے پر میں ان سب کے نام سامنے لاؤں گا اور وہ اس سے انکار بھی نہیں کرسکیں گے کیونکہ میرے پاس ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں۔