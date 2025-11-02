صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپینش فٹبال سٹار لامین یامال ناقابل علاج انجری کا شکار

  • کھیلوں کی دنیا
سپینش فٹبال سٹار لامین یامال ناقابل علاج انجری کا شکار

دائمی جسمانی مسئلے ‘پوبالجیا’ کا سامنا ،اب علامات زیادہ نمایاں ہو گئیں،کلب

بارسلونا(سپورٹس ڈیسک)سپینش فٹبال سٹار لامین یامال ایسی دائمی انجری کا شکار ہوگئے ہیں جس کا مکمل علاج عام طور پر ممکن نہیں سمجھا جاتا۔میڈیا رپورٹس کے مطابق بارسلونا کے میڈیکل سٹاف نے تصدیق کی ہے کہ لامین یامال کو ایک دائمی جسمانی مسئلے ‘پوبالجیا’ کا سامنا ہے ۔یہ زیادہ تر فٹبالرز میں پائی جانے والی ایک پیچیدہ گروئن انجری ہوتی ہے جو مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کھلاڑی کو درد، پٹھوں میں کھنچاؤ اور جسمانی حرکات میں کمی کا سامنا رہتا ہے ۔بارسلونا کے میڈیکل سٹاف کے مطابق لامین یامال کو یہ مسئلہ کچھ عرصے سے لاحق ہے لیکن اب علامات زیادہ نمایاں ہو گئی ہیں۔ڈاکٹرز کے مطابق اس انجری نے یامال کی موومنٹ اور شوٹنگ کی صلاحیت کو تقریباً 50 فیصد تک کم کردیا ہے جو ان کے درخشاں کیریئر کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے ۔

 

