رضوان کو مالیاتی و اخلاقی معاملے پر مؤقف اختیار کرنیکی سزا دی گئی:راشد
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق کپتان راشد لطیف نے انکشاف کیا کہ رضوان کو صرف کرکٹ کی کارکردگی کی بجائے ایک بڑے مالیاتی و اخلاقی معاملے میں مؤقف اختیار کرنے کی سزا دی گئی۔
ایک انٹرویو میں راشد لطیف نے کہا محمد رضوان نے پاکستان سپر لیگ کے دوران اپنی ٹیم کی شرٹ پر سروگیٹ بیٹنگ کمپنی کا لوگو لگانے سے انکار کیا تھا۔ رضوان نے مذہبی عقائد کی بنیاد پر لوگو لگانے سے انکار کیا، حالانکہ ٹیم انتظامیہ اور بورڈ کے کچھ افسر نے انہیں ایسا کرنے پر دباؤ ڈالا۔