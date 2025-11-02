رونالڈو کا انٹرویو کا اعلان سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی
ریاض(سپورٹس ڈیسک)فٹبال کے عظیم کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے ایکس پر اپنے نئے آنے والے انٹرویو کا اعلان کیا۔۔۔
جو پیرس مورگن کے ساتھ ہوگا اور اس انٹر ویو کو ان کی زندگی کا سب سے ذاتی اور جذبات پر مبنی قرار دیا جا رہا ہے ۔یہ انٹرویو اگلے ہفتے پیئرز ان سینسرڈ پر نشر ہوگا۔ اس میں رونالڈو کی زندگی کے اہم پہلوں، ان کے کیریئر کی بلندیاں، خاندان اور ریکارڈ ساز حریفوں کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ یہ پوسٹ اب تک لاکھوں لائکس اور 38 ملین سے زیادہ ویوز حاصل کرچکی ہے ۔