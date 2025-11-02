صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رونالڈو کا انٹرویو کا اعلان سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی

  • کھیلوں کی دنیا
رونالڈو کا انٹرویو کا اعلان سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی

ریاض(سپورٹس ڈیسک)فٹبال کے عظیم کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے ایکس پر اپنے نئے آنے والے انٹرویو کا اعلان کیا۔۔۔

 جو پیرس مورگن کے ساتھ ہوگا اور اس انٹر ویو کو ان کی زندگی کا سب سے ذاتی اور جذبات پر مبنی قرار دیا جا رہا ہے ۔یہ انٹرویو اگلے ہفتے پیئرز ان سینسرڈ پر نشر ہوگا۔ اس میں رونالڈو کی زندگی کے اہم پہلوں، ان کے کیریئر کی بلندیاں، خاندان اور ریکارڈ ساز حریفوں کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ یہ پوسٹ اب تک لاکھوں لائکس اور 38 ملین سے زیادہ ویوز حاصل کرچکی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak