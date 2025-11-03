وزیراعظم شہباز شریف ،وزیراعلیٰ مریم نوازکی قومی ٹیم کومبارکباد
فتح ٹیم ورک، محنت اور پروفیشنل اپروچ کا نتیجہ :محسن نقوی کی بھی ٹیم کو مبارکباد
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)وزیراعظم شہباز شریف نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی 20 سیریز میں کامیابی پر قومی ٹیم کو مبارکباد دی ہے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ گرین شرٹس نے شاندار کھیل پیش کیا اور جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار کارکردگی دکھائی، پوری قوم ٹیم کی کامیابی پر خوش ہے ، ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔انہوں نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور ٹیم کی زبردست کاوشوں کی بھی تعریف کی ہے ۔وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی 20 سیریز میں شاندار کامیابی پوری قوم کیلئے باعث فخر ہے۔
قومی ٹیم نے جیت کیلئے جس عزم، محنت اور اتحاد کا مظاہرہ کیا، وہ قابل تحسین ہے ، امید ہے کرکٹ ٹیم وننگ ٹریک کو برقرار رکھے گی۔ادھر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی قومی ٹیم کو مبارکباد دی اوراپنے بیان میں کہا کہ کھلاڑیوں نے آخری و تیسرے میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرکے فتح حاصل کی۔ بابر اعظم کی بیٹنگ اور شاہین شاہ آفریدی کی باولنگ نے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ فتح ٹیم ورک، محنت اور پروفیشنل اپروچ کا نتیجہ ہے ،شائقین کرکٹ بہترین ماحول میں ہر میچ سے محظوظ ہوئے ۔