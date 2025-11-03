خاموشی کے وقت مجھ پر یقین رکھنے والوں کا شکریہ : بابراعظم
سوشل میڈیا پر جذباتی پیغام شیئر ،کبھی لگتا ہے سب اچھا ہے لیکن چیزیں آپ کے حق میں نہیں ہوتیں:سابق کپتان کی فتح کے بعد سلمان آغا کیساتھ گفتگو
لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار کارکردگی کے بعد سوشل میڈیا پر ایک جذباتی پیغام شیئر کیا اور ایکس (سابق ٹوئٹر) پر اپنے پیغام میں لکھا کہ شکر گزار ہوں کہ میں دوبارہ وہی کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے ، اُن سب کا شکریہ جنہوں نے ‘‘خاموشی ’’کے وقت میں مجھ پر یقین رکھا۔علاوہ ازیں ٹی ٹونٹی سیریز میں فتح کے بعد کپتان سلمان علی آغا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ ابتداء میں 40 رنز تک محتاط انداز میں کھیلنے کا پلان بنایا تھا۔ بیچ میں سپنرز کو کھیلنا مشکل ہورہا تھا تو پلان کیا کہ ان کو محتاط انداز میں کھیلیں، اگر گیند رینج میں آئی تو ہٹ لگائیں گے ، جو کہ پھر آگئی۔سلمان آغا نے بابر اعظم سے کہا کہ ٹیم اور قوم آپ کی اس کارکردگی پر بہت خوش ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ رنز بناتے جائیں گے تو ہم کوئی بھی ایونٹ جیت سکتے ہیں۔
بابر اعظم نے اپنی حالیہ ناقص فارم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں اور ٹیم کی توقعات پر پورا نہیں اتر پارہا تھا لیکن میں مثبت رہا اور محنت جاری رکھی۔ مزاحیہ انداز میں سلمان نے بابر سے پوچھا کہ بیٹنگ کے دوران مجھے اتنا بھگایا کیوں؟ جس پر بابر نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ آپ ہی نے تو زیادہ ڈبل رنز لیے ، آخر آپ کپتان ہیں۔بابر اعظم نے کہا کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے اپنی ٹریننگ اور فوکس پر محنت کر رہے تھے اور ہمیشہ مثبت رہنے کی کوشش کی، کبھی کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ سب اچھا ہے لیکن چیزیں آپ کے حق میں نہیں ہوتیں لیکن الحمداللہ، اللہ نے آج کرم کیا۔آخر میں سلمان علی آغا نے بابر کے عزم و محنت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جب بابر فارم میں نہیں ہوتے تو ضرور پریشان دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے ورک ایتھکس مثالی ہیں، وہ روز باقاعدہ پریکٹس، فیلڈنگ اور محنت کرتے ہیں، یہی عادتیں انہیں ایک عظیم کھلاڑی بناتی ہے ۔