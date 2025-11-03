جنوبی افریقی بیٹر ڈی کوک کا ٹی 20میں ناپسندیدہ ریکارڈ قائم
لاہور(سپورٹس ڈیسک )جنوبی افریقی وکٹ کیپر بیٹر کوئنٹن ڈی کوک نے سب سے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونے کا ناپسندیدہ ریکارڈ قائم کر دیا۔
ہفتے کو قذافی سٹیڈیم میں پاکستان کے خلاف تیسرے اور آخری ٹی ٹونٹی میچ کے پہلے ہی اوور میں شاہین شاہ آفریدی کی گیند پر صفر آؤٹ ہوئے ۔اس کے ساتھ ڈی کوک ٹی 20میں سب سے زیادہ صفر آؤٹ ہونے والے جنوبی افریقی بیٹر بن گئے ۔ڈی کوک جنوبی افریقہ کی نمائندگی کرتے ہوئے 96 ٹی 20میچز میں 8 مرتبہ صفر ہوئے جو کہ کسی بھی جنوبی افریقی بیٹر کا اس فارمیٹ میں سب سے زیادہ صفر پرآؤٹ ہونا ہے ۔جنوبی افریقہ کی جانب سے اینڈائل فیلوک وائیو 7 بار صفر پر آؤٹ ہونے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ ٹمبا باووما، جے پی ڈومنی اور ریزا ہینڈرکس 6، 6 بار صفر پر آؤٹ ہونے کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔