جنوبی افریقی بیٹر ڈی کوک کا ٹی 20میں ناپسندیدہ ریکارڈ قائم

لاہور(سپورٹس ڈیسک )جنوبی افریقی وکٹ کیپر بیٹر کوئنٹن ڈی کوک نے سب سے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونے کا ناپسندیدہ ریکارڈ قائم کر دیا۔

ہفتے کو قذافی سٹیڈیم میں پاکستان کے خلاف تیسرے اور آخری ٹی ٹونٹی میچ کے پہلے ہی اوور میں شاہین شاہ آفریدی کی گیند پر صفر آؤٹ ہوئے ۔اس کے ساتھ ڈی کوک ٹی 20میں سب سے زیادہ صفر آؤٹ ہونے والے جنوبی افریقی بیٹر بن گئے ۔ڈی کوک جنوبی افریقہ کی نمائندگی کرتے ہوئے 96 ٹی 20میچز میں 8 مرتبہ صفر ہوئے جو کہ کسی بھی جنوبی افریقی بیٹر کا اس فارمیٹ میں سب سے زیادہ صفر پرآؤٹ ہونا ہے ۔جنوبی افریقہ کی جانب سے اینڈائل فیلوک وائیو 7 بار صفر پر آؤٹ ہونے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ ٹمبا باووما، جے پی ڈومنی اور ریزا ہینڈرکس 6، 6 بار صفر پر آؤٹ ہونے کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔

 

