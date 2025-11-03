صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناصر اقبال کا سکواش چیمپئن شپ کاکامیاب دفاع

  • کھیلوں کی دنیا
ناصر اقبال کا سکواش چیمپئن شپ کاکامیاب دفاع

لاہور(سپورٹس ڈیسک )ٹاپ سیڈ ناصر اقبال نے تیسری چیف آف دی نیول سٹاف آل پاکستان سکواش چیمپئن شپ جیت کر اپنے اعزاز کا کامیاب دفاع کیا۔

پی این روشن خان جہانگیر خان سکواش کمپلیکس میں منعقدہ چیمپئن شپ کے فائنل میں ناصر اقبال نے سیکنڈ سیڈ طیب اسلم کو 1-3 سے شکست دی۔ویمنز ایونٹ کے فائنل میں پشاور کی ماہ نور علی نے اپنی بڑی بہن سحرش علی کو 0-3 سے شکست دی۔چیمپئن شپ کے اختتام پر کھلاڑیوں میں 20 لاکھ روپے کی مجموعی انعامی رقم تقسیم کی گئی۔اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے انعامات تقسیم کیے ۔تقریب میں کمانڈر کراچی فیصل عباسی، سکواش لیجنڈ جہانگیر خان، اولمپیئن سمیع اللہ خان و دیگر بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:زیرِ سمندر آتش فشاں کے قریب زلزلے کے جھٹکے !

لیجنڈ گلوکار کے کدوؤں سے بنے موزائک نے ریکارڈ بنا دیا

10 منٹ کی مسلسل چہل قدمی دل کی بیماریاں کم کرسکتی

دبئی پولیس نے بدترین ٹریفک جام کا حل ڈھونڈ نکالا

ایپل واچ کیلئے واٹس ایپ ورژن کی آزمائش شروع

نیند کی گولیاں چھوڑنے سے بڑھاپا صحت مند ہوسکتا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak