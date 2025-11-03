صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ون ڈے سیریز:پاک جنوبی افریقہ کی ٹیمیں فیصل آبادپہنچ گئیں

  • کھیلوں کی دنیا
ون ڈے سیریز:پاک جنوبی افریقہ کی ٹیمیں فیصل آبادپہنچ گئیں

دونوں ٹیموں کا پرتپاک استقبال ،پھول نچھاور ،کل پہلے میچ میں آمنے سامنے

 لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان اور جنوبی افریقا کی ٹیمیں ون ڈے سیریز کے لیے فیصل آباد پہنچ گئیں۔تفصیلات کے مطابق ٹی ٹونٹی سیریز کے اختتام کے بعد آج دونوں ٹیمیں فیصل آباد پہنچیں جہاں تین ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی۔فیصل آباد پہنچنے پر دونوں ٹیموں کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور پھول نچھاور کیے گئے ۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز کل سے ہوگا جبکہ دیگر دو میچز 6 اور 8 نومبر کو کھیلے جائیں گے ،یاد رہے کہ دو ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز 1-1 سے برابر رہی تھی جبکہ تین میچز کی ٹی ٹونٹی سیریز میں پاکستان نے 1-2 سے فتح حاصل کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر کی سالگرہ میں شرکت،مداح حیران

آج والدین اپنے بچوں کو مار نہیں سکتے عدنان صدیقی

بچے کی پیدائش کے بعد کیارا ایڈوانی نے پہلی فلم سائن کر لی، مینا کماری بنیں گی

مجھ سے منسوب طلاق کی خبریں غلط ہیں :ڈاکٹرزینب

کراچی کی سڑکوں پر گاڑی چلانے پر چالان نہیں انعام ہونا چاہیے :نبیل ظفر

خوشبو خان کا یوٹرن، ارباز سے طلاق کی خبروں کو مسترد کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak