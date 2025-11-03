ون ڈے سیریز:پاک جنوبی افریقہ کی ٹیمیں فیصل آبادپہنچ گئیں
دونوں ٹیموں کا پرتپاک استقبال ،پھول نچھاور ،کل پہلے میچ میں آمنے سامنے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان اور جنوبی افریقا کی ٹیمیں ون ڈے سیریز کے لیے فیصل آباد پہنچ گئیں۔تفصیلات کے مطابق ٹی ٹونٹی سیریز کے اختتام کے بعد آج دونوں ٹیمیں فیصل آباد پہنچیں جہاں تین ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی۔فیصل آباد پہنچنے پر دونوں ٹیموں کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور پھول نچھاور کیے گئے ۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز کل سے ہوگا جبکہ دیگر دو میچز 6 اور 8 نومبر کو کھیلے جائیں گے ،یاد رہے کہ دو ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز 1-1 سے برابر رہی تھی جبکہ تین میچز کی ٹی ٹونٹی سیریز میں پاکستان نے 1-2 سے فتح حاصل کی۔