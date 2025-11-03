نمائشی ہاکی ایونٹ :اے پی ایس راولپنڈی نے بونیٹا کلب کو ہرادیا
اسلام آباد گرلز ہاکی کلب اور آئی ایم سی کے درمیان میچ بنا گول کے ڈرا ہوگیا وفاقی حکومت کھیلوں میں سہولیات فراہم کرنے کیلئے پُرعزم :محی الدین وانی
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)وفاقی تعلیمی اداروں میں قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے حوالے سے نصیر بندہ ہاکی سٹیڈیم اسلام آباد میں نمائشی ہاکی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف تعلیمی اداروں نے حصہ لیا۔ ایونٹ کا افتتاح وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین وانی نے کیا اورکہا کہ وزیرِاعظم شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت نوجوانوں کی ترقی اور کھیلوں میں ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے ۔ لڑکیوں کا کھیلوں میں روشن مستقبل ہے ،نمائشی میچوں میں اسلام آباد ماڈل کالج برائے طالبات (جی۔6/1) نے اسلام آباد ماڈل کالج برائے طالبات (ایف۔7/2) کو 0-1 سے شکست دی، آرمی پبلک سکول (اے پی ایس) راولپنڈی نے بونیٹا کلب کو 0-1سے ہرایا۔ اسلام آباد گرلز ہاکی کلب اور آئی ایم سی کے درمیان میچ بنا گول کے ڈرا ہوگیا۔