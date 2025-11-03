کھلاڑیوں کو ممنوعہ ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہئے :زبیر بٹ
لاہور (سپورٹس ڈیسک ) سابق انٹر نیشنل ویٹ لفٹر محمد زبیر یوسف بٹ نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کو ممنوعہ ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ ادویات انسا ن کی صحت کیلئے مضر ہیں ان کا استعمال کھلاڑیوں کیلئے جان لیوا ثابت ہوسکتا ہے۔
لہٰذا کھلاڑیوں، کوچز اور کھیلوں کے منتظمین کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ کھیلوں میں اخلاقی اقدار اور دیانتداری کو برقرار رکھیں صحافیوں سے گفتگو کے د وران انہوں نے کہاکہ جنوبی ایشیا اتھلیٹکس فیڈریشن کے چیئرمین میجر جنرل(ریٹائرڈ)محمد اکرم ساہی کی انتھک محنت کی وجہ سے ہی ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام عالمی سطح روشن کیا تھا، کھیلوں کی دنیا کو صاف، شفاف اور صحت مند رکھنے کیلئے کھلاڑیوں میں ممنوعہ ادویات کے خلاف شعور اجاگر کرنا ناگزیر ہو چکا ہے ۔