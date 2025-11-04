پنجاب گروپ نے انٹر کالجیٹ گرلز ہاکی چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پنجاب گروپ آف کالجز نے جیت کی روایت برقرار رکھتے ہوئے راولپنڈی بورڈ انٹر کالجیٹ گرلز ہاکی چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔
پنجاب کالج نے فائنل میں گورنمنٹ کالج فار ویمن جھنڈا چیچی کی ٹیم کو شکست دی۔ پنجاب کالج کی ٹیم نے میچ میں بہترین کھیل پیش کیا اور 3-0 سے میچ جیت کر ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ڈائریکٹر سپورٹس راولپنڈی بورڈ محمد فہمید احمد نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ۔ ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز پروفیسر محمد اکرم نے کھلاڑیوں اور آفیشلز کو مبارکباد دی۔