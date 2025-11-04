اسلامک سالیڈیرٹی گیمز ، 75 رکنی قومی دستہ شرکت کریگا
پاکستان سپورٹس بورڈ نے باسٹھ کھلاڑیوں اور آفیشلز کو این او سی جاری کردیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں پاکستان کا پچھتر رکنی دستہ شرکت کرے گا۔ذرائع کے مطابق پاکستان سپورٹس بورڈ نے باسٹھ کھلاڑیوں اور آفیشلز کو این او سی جاری کردیا۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے حکام کے نام این اوسی جاری کرنے والی فہرست میں شامل نہیں۔ وہ اپنے طورپر ان گیمز میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان پاکستان اتھلیٹکس، باکسنگ، جوجٹسو، کراٹے ، سوئمنگ، تائیکوانڈو، ٹیبل ٹینس، ریسلنگ اور ووشو میں حصہ لیگا۔ اسلامک سالیڈیرٹی گیمز سات سے اکیس نومبر تک ریاض میں ہوں گے ۔ایتھلیٹکس میں ارشد ندیم، یاسر سلطان، شہروز خان ملک کی نمائندگی کریں گے ۔ باکسنگ ٹیم میں فاطمہ زہرا، اکرم، ماریہ اور قدرت اللہ شامل ہیں، جوجٹسو میں حمیرا ، شاہ زیب، ذاکر عباس کے ساتھ فیاض فیروز جارہے ہیں۔کراٹے میں فخرالنسا، لائبہ ضیا، محمد ابرار، شمس الدین، مبارک علی شامل ہیں۔