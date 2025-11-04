صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ارشد ندیم کے کوچ پر پابندی،ایجوڈی کیٹرز کی سماعت

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر پابندی عائد کرنے کے معاملے پر پاکستان سپورٹس بورڈ کے ایجوڈی کیٹرز کی سماعت، ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان سلمان بٹ پر پابندی کے فیصلے سے متعلق۔۔۔

 تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ سینیٹر پرویز رشید کی سربراہی میں پی ایس بی ایجوڈی کیٹرز نے سماعت کی۔ صدر پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن وجاہت حسین طلبی پر پیش ہوئے لیکن وہ کوچ سلمان بٹ پر پابندی کے فیصلے سے متعلق تسلی بخش جواب نہ دے سکے ۔ کوچ سلمان بٹ نے اپنے مؤقف میں کہا کہ ان پر عائد پابندی تعصب پر مبنی ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے ۔ ایجوڈی کیٹرز نے تمام متعلقہ ریکارڈ طلب کرتے ہوے کیس کی مزید سماعت 6 نومبر تک مؤخر کردی۔ 

 

