آل سندھ ملاکھڑافائنل:خیرپور کے پہلوانوں نے میدان مار لیا
سیکریٹری کھیل منور علی مہیسر نے ایک لاکھ سے زائد نقد انعام اور ٹرافی تقسیم کی مقابلے میں سندھ کے 30اضلاع سے 100سے زائد ملھ پہلوانوں نے حصہ لیا
کراچی (اسپورٹس رپورٹر) سندھ حکومت کے زیر اہتمام کراچی کے علاقے سچل گوٹھ میں منعقد ہونے والا دو روزہ آل سندھ ملاکھڑا مقابلہ 2025 اختتام پذیر ہوگیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی سیکریٹری کھیل منور علی مہیسر نے فائنل جیتنے والے ملھ پہلوانوں میں ایک لاکھ روپے سے زائد نقد انعام اور ٹرافی تقسیم کی۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے پہلوانوں میں شیلڈز اور اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔مقابلے میں سندھ کے 30 اضلاع سے 100 سے زائد ملھ پہلوانوں نے حصہ لیا۔
اختتامی تقریب میں ایڈیشنل سیکریٹری اسد اسحاق، ڈی ایس او اسماعیل شاہ، فرید علی، سنی پرویز، محمد عثمان، علی ڈنو گوپانگ سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔پہلے جوڑ کے فائنل میں ملھ پہلوان منٹھار بگٹی نے میدان مار لیا، جبکہ ملاکھڑا میں کرم علی بگٹی دوسرے ، بابر علی جمالی تیسرے اور امتیاز علی مگنھار چوتھے نمبر پر آئے ۔ترجمان محکمہ کھیل سندھ کے مطابق سیکریٹری کھیل منور علی مہیسر نے اس موقع پر کہا کہ ملاکھڑا سندھ کی قدیم پہچان ہے اور حکومت سندھ روایتی کھیل کے فروغ اور ملھ پہلوانوں کی سرپرستی جاری رکھے گی۔