پاکستان پہلی بار اے ٹی پی ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا

  • کھیلوں کی دنیا
دنیا بھر سے نامور بین الاقوامی کھلاڑیوں کی شرکت متوقع جو پاکستان کو پروفیشنل ٹینس کیلئے ایک ابھرتی ہوئی منزل کے طور پر پیش کریگا پاکستان میں 5 ایکس جے 30 اور 2 ایکس جے 60 آئی ٹی ایف جونیئرز ٹورنامنٹس کی میزبانی بھی کی جائے گی،صدر پی ٹی ایف کی گفتگو

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر اعصام الحق نے کہا کہ پاکستان پہلی بار اے ٹی پی چیلنجرز ایونٹ کی میزبانی کرے گا، جو 24 نومبر سے اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے جس سے دنیا میں سافٹ امیج اجاگر ہوگا۔ اس ایونٹ میں دنیا بھر سے نامور بین الاقوامی کھلاڑیوں کی شرکت متوقع ہے جو پاکستان کو پروفیشنل ٹینس کے لئے ایک ابھرتی ہوئی منزل کے طور پر پیش کرے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوے اعصام الحق نے کہا کہ کرکٹ کے بعد ٹینس وہ دوسرا کھیل بن چکا ہے جس میں سب سے زیادہ غیر ملکی کھلاڑی پاکستان آ رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کریں۔

انہوں نے کہا کہ وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے ٹینس کی ترقی کے لیے مثبت رسپانس دیا اور پی ٹی ایف ٹینس کمپلیکس کی لیز کا مسئلہ بھی حل ہوگیا ہے ۔ اعصام الحق نے بتایا کہ جونیئر پلیئرز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ، اعصام الحق نے آئی ٹی ایف ٹورنامنٹس میں پاکستانی جونیئر کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کو بھی سراہا اور کہا کہ ان کی فتوحات ملک میں بڑھتے ہوئے ٹیلنٹ کا ثبوت ہیں۔ مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر پی ٹی ایف نے پی ٹی ایف ٹینس کمپلیکس میں کورڈ کورٹ پروجیکٹ کرنے کا اعلان کیا تاکہ کھلاڑیوں کو موسم کی پرواہ کئے بغیر سال بھر تربیت اور ترقی کے مواقع میسر ہو سکیں۔ مزید برآں صدر پی ٹی ایف نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں 5 ایکس جے 30 اور 2 ایکس جے 60 آئی ٹی ایف جونیئرز ٹورنامنٹس کی میزبانی بھی کی جائے گی۔

 

جرم و سزا کی دنیا

مختلف کارروائیوں میں 6منشیات فروش گرفتار

کار کی کنٹینر سے ٹکر،خاتون سمیت 2افراد جاں بحق

جعلی چیک کیس میں غلط بیانی سے پھر جعلی چیک دینے پر دوبارہ مقدمہ

قصور سے دو عورتوں کو اغوا کرلیا گیا

قصور:وارداتیں ،لاکھوں روپے ، زیورات ، چھن گئے

قصور :سرچ آپریشنز، جرائم میں ملوث 6ملزم گرفتار

