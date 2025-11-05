صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلا ون ڈے ،پاکستان نے جنوبی افریقہ کودو وکٹوں سے ہرا دیا

  • کھیلوں کی دنیا
264رنز کا ہدف 50 ویں اوور میں پورا کیا، رضوان اور سلمان کی نصف سنچریاں

فیصل آباد(سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین تین میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کودو وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل کر لی ہے ۔ فیصل آباد کے اقبال سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ کی طرف سے 264رنز کا ہدف پاکستان نے سات وکٹوں کے نقصان پر 50 ویں اوور میں پورا کر لیا۔ فخر زمان 45 اور صائم ایوب 39 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔ محمد رضوان نے 55 رنز کی اننگز کھیلی ۔ سلمان علی آغا نے اپنی ففٹی مکمل کی اور 62 رنزبنا ئے آؤٹ ہوئے۔

جنوبی افریقہ کی جانب سے دونوان فریرا، کوربن بوش اور لنگی نگیڈی نے دو، دو جبکہ جارج لنڈا اور فورٹوئن نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم پچاسویں اوور میں 263 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ جنوبی افریقہ کے اوپنرز نے اپنی ٹیم بہترین آغاز فراہم کیا، کوئنٹن ڈی کاک 63 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے جبکہ ان کے ساتھی اوپنرلہان ڈری پرویوٹوریس نے 57 رنز بنائے ۔ کپتان میتھیو بریٹزکے نے 42 اور کوبن بوش نے 41 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ اور ابرار احمد نے تین، تین وکٹیں حاصل کیں۔ 

 

