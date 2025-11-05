قوانین کی خلاف ورزی ،حارث رؤف پر دو میچز کی پابندی
ایشیا کپ میں خلاف ورزی پر 30 فیصد جرمانہ،2 اضافی ڈی میرٹ پوائنٹس دئیے آئی سی سی نے سوریا کمار کو 2 ڈی میرٹ پوائنٹس، فرحان ، بمراہ کو وارننگ دی
دبئی(سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی نے ستمبر میں یو اے ای میں ہونے والے ایشیا کپ کے دوران کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر پاکستانی اور بھارتی کھلاڑیوں کو سزائیں سنادیں۔ حارث رؤف اور بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو پر میچ فیس کا 30، 30فیصد جرمانہ عائد کیا گیا۔انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اعلامیے کے مطابق حارث رؤف کو 24 ماہ میں دوبارہ آرٹیکل 2.21 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا، جس پر انہیں ایک بار پھر میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ اور 2 اضافی ڈی میرٹ پوائنٹس دئیے گئے ، اس طرح ان پر اب 2 میچ کھیلنے پر پابندی ہوگی۔
حارث رؤف جنوبی افریقہ کے خلاف گزشتہ روز ہونیوالے اور 6نومبر کو شیڈول ون ڈے میچز میں شرکت سے محروم رہیں گے ۔بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کو میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ اور 2 ڈی میرٹ پوائنٹس دئیے گئے ۔اسی میچ میں صاحبزادہ فرحان کو بھی خلاف ورزی پر آفیشل وارننگ اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا۔ ارشدیپ سنگھ کو آرٹیکل 2.6 کی مبینہ خلاف ورزی سے بری قرار دیا، جسپریت بمراہ نے بھی نامناسب اشارے کیے تھے ، جس پر فاسٹ باؤلر نے آرٹیکل 2.21 کی خلاف ورزی کا اعتراف کیا، جسپریت بمراہ کو وارننگ اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا ۔