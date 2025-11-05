صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میسی مجھ سے بہتر ، اس رائے سے متفق نہیں:رونالڈو

  • کھیلوں کی دنیا
میسی مجھ سے بہتر ، اس رائے سے متفق نہیں:رونالڈو

ریاض (سپورٹس ڈیسک) عالمی شہرت یافتہ فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے بالآخر لیونل میسی سے متعلق جاری برسوں پرانے گریٹسٹ آف آل ٹائم مباحثے پر خاموشی توڑ دی۔

پیرز مورگن کے شو پیرز مورگن ان سینسرڈ میں انٹرویو کے دوران میزبان نے سوال کیا کہ کیا میسی دنیا کا سب سے بہترین کھلاڑی ہے ؟ جس پر رونالڈو نے صاف جواب دیا کہ میسی مجھ سے بہتر ہے ؟ میں اس رائے سے متفق نہیں اور میں عاجزی نہیں دکھانا چاہتا۔انٹرویو میں وین رونی کے پرانے تبصرے کا بھی ذکر ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میسی، رونالڈو سے بہتر کھلاڑی ہیں ۔رونالڈو نے رونی کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔یہ بیان سامنے آتے ہی شائقین میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :1521پوائنٹس کی مندی،170ارب خسارہ

ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان ،تولہ سونا 3500روپے سستا

ریڈی میڈگارمنٹس کی برآمدات میں9.16فیصد اضافہ

این ایل سی جدیدنیشنل لاجسٹکس پارکس تعمیر کر رہی ،ناصر ضیا

تاجر برادری شپنگ میں سرمایہ کاری کرے ، جنید انور

مرکنٹائل ایکسچینج میں 42ارب کے 68204سودے

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak