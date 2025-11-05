میسی مجھ سے بہتر ، اس رائے سے متفق نہیں:رونالڈو
ریاض (سپورٹس ڈیسک) عالمی شہرت یافتہ فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے بالآخر لیونل میسی سے متعلق جاری برسوں پرانے گریٹسٹ آف آل ٹائم مباحثے پر خاموشی توڑ دی۔
پیرز مورگن کے شو پیرز مورگن ان سینسرڈ میں انٹرویو کے دوران میزبان نے سوال کیا کہ کیا میسی دنیا کا سب سے بہترین کھلاڑی ہے ؟ جس پر رونالڈو نے صاف جواب دیا کہ میسی مجھ سے بہتر ہے ؟ میں اس رائے سے متفق نہیں اور میں عاجزی نہیں دکھانا چاہتا۔انٹرویو میں وین رونی کے پرانے تبصرے کا بھی ذکر ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میسی، رونالڈو سے بہتر کھلاڑی ہیں ۔رونالڈو نے رونی کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔یہ بیان سامنے آتے ہی شائقین میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔