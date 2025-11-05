صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ہاکی ٹیم دورہ بنگلادیش کیلئے 8نومبر کو روانہ ہوگی

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان ہاکی ٹیم دورہ بنگلادیش کے لیے 8نومبر کو روانہ ہوگی۔ کپتان عماد بٹ کی قیادت میں قومی ہاکی سکواڈ لاہور سے ڈھاکا کی اڑان بھرے گا۔

ہیڈ کوچ طاہر زمان نے کہا کہ اسلام آباد میں جاری تربیتی کیمپ ایک دو روز میں ختم کررہے ہیں تاکہ لڑکے اپنے گھروں کو جاسکیں۔طاہر زمان نے کہا کہ ہوم گراؤنڈ اور کراؤڈ کے سامنے بنگلادیش کی ٹیم کوآسان نہیں لیں گے ، پرانے میچز کو دیکھ کراپنی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں، بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے ۔ 

 

