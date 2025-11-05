ڈومیسٹک نہیں کھیل رہا ،یاسرشاہ کا ریٹائرمنٹ کا اشارہ
کوشش کرونگا بورڈ سے بات چیت کے بعد ریٹائرمنٹ لے لوں گا،قومی سپنر
لاہور(سپورٹس ڈیسک)لیگ سپنر یاسر شاہ نے اپنی ریٹائرمنٹ کا عندیہ دیدیا۔ ایک انٹرویومیں پاکستانی کرکٹر نے کہا کہ کرکٹ بورڈ سے میٹنگ کے بعد ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ پاکستانی لیگ سپنر یاسر شاہ نے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کے سوال پرکہا کہ اس سال میں ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوں اور انشااللہ کوشش کروں گا کہ پی سی بی کے ساتھ بات چیت کے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لوں ۔ٹیسٹ کرکٹر یاسر شاہ نے قومی ٹیم کی حالیہ پرفارمنس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ٹیم اچھی جارہی ہے۔
یاسر شاہ نے کہا کہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ پاکستان ٹیم کیلئے پرفارم کریں اور محمد رضوان بھی ایسا ہی کررہے ہیں، سلیکٹرز جس کو بھی کپتان بناتے ہیں سارے پلیئرز اسے ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ٹیم سے باہر ہونے کے سوال قومی کرکٹر یاسر شاہ نے کہا کہ کبھی کبھار ایسا ہوجاتا ہے ، میری پرفارمنس اچھی تھی، پہلے میں ان فٹ ہوگیا تھا اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ مجھے گھٹنے کی انجری دوبارہ ہوگئی ہے تاہم میں نے انھیں کہا تھا کہ اگر ایسا تھا تو مجھ سے فٹنس ٹیسٹ لیا جاتا لیکن مجھے اس طرح کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔