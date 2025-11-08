سری لنکن ٹیم کی آج پاکستان آمد، ون ڈے ، ٹی 20 سکواڈ کا اعلان
وائٹ بال ٹیموں کی قیادت چاریتھ اسالنکا کرینگے ، پاتھون نسانکا، کوشال مینڈس، کامینڈو مینڈس، کامل مشرا اور جانتھ لیاناگے دونوں ٹیموں میں شامل
لاہور(سپورٹس ڈیسک )سری لنکا کرکٹ نے دورۂ پاکستان کیلئے ون ڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیموں کا اعلان کر دیا جبکہ ٹیم آج پاکستان پہنچے گی ۔سری لنکن ٹیم پاکستان میں دو طرفہ ون ڈے سیریز کے علاوہ پاکستان اور زمبابوے کے خلاف سہ فریقی ٹی ٹونٹی سیریز بھی کھیلے گی۔ایس ایل سی کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق سری لنکا وائٹ بال ٹیموں کی قیادت چاریتھ اسالنکا کرینگے جبکہ پاتھون نسانکا، کوشال مینڈس، کامینڈو مینڈس، کامل مشرا اور جانتھ لیاناگے دونوں سکواڈ میں شامل ہیں۔ان کے علاوہ ونندو ہسارنگا، مہیش ٹیکاشانا، دشمانتھا چمیرا، اسیتھا فرنینڈو اور ایشان ملنگا بھی ون ڈے اور ٹی ٹونٹی دونوں ہی سکواڈز کا حصہ ہیں۔لاہیرو ادارا، سمارا وکرما، پون رتنائیکے ، جافری وندارسے اور پرمود مدھوشان صرف ون ڈے سکواڈ میں شامل ہونگے جبکہ داسون شناکا، کوشال پریرا، بھنوکا راجہ پکسا، دوشان ہیمانتھا اور نوان توشارا صرف ٹی ٹونٹی کھیلیں گے ۔