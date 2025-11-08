وہاب ریاض پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے کنسلٹنٹ مقرر
وہاب ڈائریکٹر ویمن کرکٹ کیساتھ ملکر مستقبل کے پلانز ترتیب دے رہے: ذرائع
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) سابق ٹیسٹ کرکٹر وہاب ریاض کو پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا کنسلٹنٹ مقرر کردیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وہاب ریاض چند ہفتوں سے پاکستان ویمن کرکٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک تھے اور اب انہیں قومی ویمن ٹیم کا کنسلٹنٹ مقرر کردیا گیا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاب ریاض وقتی طور پرپاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے معاملات دیکھیں گے اور وہ ڈائریکٹر ویمن کرکٹ کے ساتھ مل کر مستقبل کے پلانز ترتیب دے رہے ہیں۔دوسری جانب ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان ویمن ٹیم کے سپورٹ سٹاف میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور سابق ٹیسٹ کرکٹر عمران فرحت کو بھی ویمن ٹیم کے سپورٹ سٹاف میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی جلد پاکستان ویمن ٹیم کے ہیڈ کوچ اور سپورٹ سٹاف کا اعلان کرے گا۔ ۔ترجمان پی سی بی کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق وہاب ریاض پی سی بی کے ساتھ بطور کنسلٹنٹ منسلک ہیں، اس کے علاوہ انہیں اور فی الحال کوئی نئی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ خیال رہے کہ محمد وسیم کے عہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد ویمن ہیڈ کوچ کا عہدہ خالی ہے۔