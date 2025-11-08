اسلامک سالیڈیریٹی گیمز ،پاکستانی باکسر فاطمہ کی سیمی فائنل میں رسائی
راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر )پاکستانی باکسر فاطمہ زہرا نے اسلامک سالیڈیریٹی گیمز میں تاریخ رقم کردی۔ فاطمہ زہرا نے 60 کلو گرام باکسنگ کیٹیگری میں سیمی فائنل میں جگہ بناکر ایونٹ میں پاکستان کے لیے پہلا میڈل یقینی بنالیا۔
فاطمہ نے کوارٹر فائنل میں الجیرین حریف کے خلاف پانچ صفر سے کامیابی حاصل کی ،پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے صدر خالد محمود اور سیکرٹری ناصر اعجاز ٹنگ نے فاطمہ زہر ا کی شاندار پرفارمنس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ سیمی فائنل میں بھی فاطمہ فتح حاصل کریں گی۔باکسنگ قوانین کے مطابق سیمی فائنلز میں رسائی پانے والے باکسرز برانز میڈل کے حقدار بنتے ہیں۔