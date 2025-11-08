عالمی سنوکر چیمپئن شپ: پاکستان کے محمد سجاد ایونٹ سے باہر
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کے سابق عالمی نمبر 2محمد سجاد امریکی حریف سے شکست کھا کر عالمی سنوکر چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے۔
قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری آئی بی ایس ایف عالمی اسنوکر چیمپئن شپ میں سابق ایشین چیمپئن محمد سجاد کو سٹیج ون کے دوسرے ایونٹ میں امریکا کے اینڈی مک کلوسکی نے 2-4 سے شکست دے دی۔امریکی کیوئسٹ کی جیت کا فریم اسکور ان کے حق میں 41-71، 80-1، 11-45، 11-71، 79-40 اور 35-73 رہا۔قبل ازیں 32 راؤنڈ میں براہ راست جگہ حاصل کرنے والے محمد سجاد نے سٹیج ون کے دوسرے ایونٹ میں متحدہ عرب امارات کے عبداللہ العطار کو با آسانی 0-4فریم سے ہرایا تھا۔