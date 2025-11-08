صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی سنوکر چیمپئن شپ: پاکستان کے محمد سجاد ایونٹ سے باہر

  • کھیلوں کی دنیا
عالمی سنوکر چیمپئن شپ: پاکستان کے محمد سجاد ایونٹ سے باہر

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کے سابق عالمی نمبر 2محمد سجاد امریکی حریف سے شکست کھا کر عالمی سنوکر چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے۔

 قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری آئی بی ایس ایف عالمی اسنوکر چیمپئن شپ میں سابق ایشین چیمپئن محمد سجاد کو سٹیج ون کے دوسرے ایونٹ میں امریکا کے اینڈی مک کلوسکی نے 2-4 سے شکست دے دی۔امریکی کیوئسٹ کی جیت کا فریم اسکور ان کے حق میں 41-71، 80-1، 11-45، 11-71، 79-40 اور 35-73 رہا۔قبل ازیں 32 راؤنڈ میں براہ راست جگہ حاصل کرنے والے محمد سجاد نے سٹیج ون کے دوسرے ایونٹ میں متحدہ عرب امارات کے عبداللہ العطار کو با آسانی 0-4فریم سے ہرایا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ترکیہ کا 2026 میں ہائی سپیڈ ٹرین لانچ کرنے کا اعلان

فرانس: شہری کو اپنے باغ سے 8 لاکھ ڈالر مالیت کا سونا مل گیا

تنہائی دماغ کو کمزور اور یادداشت کو متاثر کرتی :تحقیق

یونان-البانیہ کی سرحد پر مکڑیوں کا سب سے بڑا جال دریافت

یورپی گیمر کا 144 گھنٹوں تک گیم کھیل کر ریکارڈ قائم

وولوِرین مینڈک اپنی ہڈیاں توڑ کر پنجے نکالتا ہے اور حملہ کرتا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak