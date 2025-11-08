ویمن ورلڈ کپ: ٹیموں کی تعداد 8 سے 10 کرنے کی منظوری
آئی سی سی کے اجلاس میں ایشیاء کپ کی ٹرافی کا معاملہ نہیں اٹھایا گیا:ذرائع
لاہور(سپورٹس ڈیسک )دبئی میں ہونیوالی آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں ویمن ورلڈ کپ میں ٹیموں کی تعداد 8 سے 10 کرنے کی منظوری دیدی گئیجبکہ ایسوسی ایٹ ممالک کے فنڈز میں 10 فیصد اضافہ کر دیا گیا۔اولمپکس 2028ء میں مینز اور ویمن کرکٹ ایونٹس میں 6 ٹیمیں حصہ لیں گی، ایسوسی ایٹ ممالک کے فنڈز میں 10 فیصد اضافے کی منظوری بھی دے دی گئی۔اجلاس میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی شرکت کی۔آئی سی سی نے دبئی میں ہونے والی میٹنگز کے بعد اعلامیہ جاری کرتے ہوئے طویل المیعاد ترقیاتی منصوبوں کے لیے سٹریٹجک اقدامات کی بھی منظوری دی۔آئی سی سی کے مطابق اولمپکس 2028ء میں مینز اور ویمن کرکٹ ایونٹس میں 6، 6 ٹیمیں حصہ لیں گی۔آئی سی سی نے ویڈیو گیمز کے حقوق کے لیے ٹینڈر جاری کرنے کی منظوری بھی دی ،ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی سی سی کے اجلاس میں ایشیاء کپ کی ٹرافی کا معاملہ نہیں اٹھایا گیا، بی سی سی آئی نے بھی اجلاس میں ایشیاء کپ کی ٹرافی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ۔