ویمن ورلڈ کپ: ٹیموں کی تعداد 8 سے 10 کرنے کی منظوری

آئی سی سی کے اجلاس میں ایشیاء کپ کی ٹرافی کا معاملہ نہیں اٹھایا گیا:ذرائع

 لاہور(سپورٹس ڈیسک )دبئی میں ہونیوالی آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں ویمن ورلڈ کپ میں ٹیموں کی تعداد 8 سے 10 کرنے کی منظوری دیدی گئیجبکہ ایسوسی ایٹ ممالک کے فنڈز میں 10 فیصد اضافہ کر دیا گیا۔اولمپکس 2028ء میں مینز اور ویمن کرکٹ ایونٹس میں 6 ٹیمیں حصہ لیں گی، ایسوسی ایٹ ممالک کے فنڈز میں 10 فیصد اضافے کی منظوری بھی دے دی گئی۔اجلاس میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی شرکت کی۔آئی سی سی نے دبئی میں ہونے والی میٹنگز کے بعد اعلامیہ جاری کرتے ہوئے طویل المیعاد ترقیاتی منصوبوں کے لیے سٹریٹجک اقدامات کی بھی منظوری دی۔آئی سی سی کے مطابق اولمپکس 2028ء میں مینز اور ویمن کرکٹ ایونٹس میں 6، 6 ٹیمیں حصہ لیں گی۔آئی سی سی نے ویڈیو گیمز کے حقوق کے لیے ٹینڈر جاری کرنے کی منظوری بھی دی ،ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی سی سی کے اجلاس میں ایشیاء کپ کی ٹرافی کا معاملہ نہیں اٹھایا گیا، بی سی سی آئی نے بھی اجلاس میں ایشیاء کپ کی ٹرافی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ۔

 

 

 

 

 

 

 

