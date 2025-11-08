صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھل جیپ ریلی کوالیفائنگ مقابلے ،فیصل شادی خیل کاپہلانمبر

  • کھیلوں کی دنیا
تھل جیپ ریلی کوالیفائنگ مقابلے ،فیصل شادی خیل کاپہلانمبر

رضا سعیددوسرے ، صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر،نادر مگسی چوتھی پوزیشن پر رہے خواتین میں سلمیٰ مروت 1منٹ 57سیکنڈ میں ٹریک مکمل کرکے پہلی پوزیشن پر رہیں

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر ) دسویں تھل جیپ ریلی کے کوالیفائنگ مقابلوں میں فیصل شادی خیل نے میدان مار لیا۔پری پئیرڈ کیٹیگری میں فیصل شادی خیل 1 منٹ 30 سیکند 42 پوائنٹس میں کوالیفائنگ راؤنڈ کا ٹریک مکمل کر کے پہلے نمبر پر رہے ۔محمد رضا سعید 1 منٹ 32 سکینڈ 41 پوائنٹس میں ٹریک مکمل کر کے دوسرے نمبر پر رہے ۔ صاحبزادہ سلطان 1 منٹ 33 سیکنڈ 57 پوائنٹس میں ٹریک مکمل کر کے تیسرے نمبر پر ہیں۔ نادر مگسی 1 منٹ 34 سیکنڈ 58 پوائنٹس میں کوالیفائنگ راؤنڈ کا ٹریک مکمل کر کے چوتھے نمبر پر ہیں۔

خواتین پری پئیرڈ کیٹیگری میں سلمیٰ مروت 1 منٹ 57 سیکنڈ میں ٹریک مکمل کر کے پہلے نمبر پر ہیں۔دینا پٹیل 1 منٹ 58 سکینڈ میں ٹریک مکمل کر کے دوسرے نمبر پر رہیں۔ سٹاک کیٹگری میں حسن علی مگسی 1 منٹ 43 سیکنڈ میں ٹریک مکمل کر کے پہلے نمبر پر ہیں۔سید آصف امام 1 منٹ 44 سیکنڈ میں دوسرے نمبر پر رہے ۔ محمد ریان خان 1 منٹ 45 سیکنڈ میں ٹریک مکمل کر کے تیسرے نمبر پر ہیں۔قبل از ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کوالیفائنگ راؤنڈ کا افتتاح کیا۔اور فلیگ آف کر کے پہلی گاڑی کو ٹریک پر روانہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ترکیہ کا 2026 میں ہائی سپیڈ ٹرین لانچ کرنے کا اعلان

فرانس: شہری کو اپنے باغ سے 8 لاکھ ڈالر مالیت کا سونا مل گیا

تنہائی دماغ کو کمزور اور یادداشت کو متاثر کرتی :تحقیق

یونان-البانیہ کی سرحد پر مکڑیوں کا سب سے بڑا جال دریافت

یورپی گیمر کا 144 گھنٹوں تک گیم کھیل کر ریکارڈ قائم

وولوِرین مینڈک اپنی ہڈیاں توڑ کر پنجے نکالتا ہے اور حملہ کرتا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak