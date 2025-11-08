صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کیلئے پاکستان شاہینز کے سکواڈ کا اعلان

محمد عرفان خان قیادت کرینگے ،پہلا میچ 14 نومبر کو عمان کے خلاف کھیلاجائیگا شاہینز کو گروپ 'بی' میں عمان، بھارت 'اے ' اور یو اے ای کے ساتھ رکھا گیا

 لاہور(سپورٹس ڈیسک )مینز ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے لیے پاکستان شاہینز کے سکواڈ کا اعلان کردیا گیا۔تفصیلات کے مطابق 14 سے 23 نومبر تک قطر میں ہونے والے آٹھ ٹیموں کے مینز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز 2025 ٹورنامنٹ میں پاکستان شاہینز کی قیادت محمد عرفان خان کرینگے ،دیگرکھلاڑیوں میں احمد دانیال، عرفات منہاس، معاذ صداقت، محمد فائق، محمد غازی غوری، محمد نعیم، محمد سلمان، محمد شہزاد، مبصر خان، سعد مسعود، شاہد عزیز، سفیان مقیم، عبید شاہ اور یاسر خان شامل ہیں ۔پاکستان شاہینز کو گروپ 'بی' میں عمان، بھارت 'اے ' اور یو اے ای کے ساتھ رکھا گیا ہے۔

جبکہ گروپ 'اے ' میں افغانستان 'اے '، بنگلہ دیش 'اے '، ہانگ کانگ اور سری لنکا 'اے ' کو رکھا گیا ہے ۔مینز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔شاہینز اپنا پہلا میچ 14 نومبر کو عمان کے خلاف کھیلیں گے جبکہ اتوار 16 نومبر کو بھارت اے کے مدمقابل آئیں گے ۔شاہینز کا آخری گروپ میچ 18 نومبر کو یو اے ای سے ہوگا۔دونوں گروپ سے ٹاپ ٹو ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی جو 21 نومبر کھیلے جائیں گے جبکہ ایونٹ کا فائنل 23 نومبر کو ہوگا۔

 

