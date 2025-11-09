لاس اینجلس اولمپکس 2028 میں پاک بھارت ٹاکرے کی گارنٹی نہیں:رپورٹ
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) آئی سی سی نے لاس اینجلس اولمپکس 2028 میں کرکٹ مقابلوں کے لیے مجوزہ کوالیفیکیشن فارمولے پر غور کیا ہے۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق مجوزہ فارمولے میں اولمپک مقابلوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلے کی گارنٹی نہیں البتہ گلوبل کوالیفائر کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد صورتحال واضح ہو گی۔پیرس اولمپکس 1900 کے بعد اولمپک مقابلوں میں شامل کئے جانے والے کھیل کرکٹ کے حوالے سے آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں تفصیلی بات ہوئی۔واضح رہے کہ گلوبل کوالیفائر کے حوالے سے عالمی گورننگ باڈی جلد تفصیلات سے آگاہ کرے گی۔