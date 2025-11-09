بابراعظم کے 15ہزاررنزمکمل ،5ویں پاکستانی بن گئے
انضمام الحق ، یونس خان ، محمدیوسف اورجاوید میانداد 15ہزارسے زائدرنزبناچکے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی ٹیم کے سٹار بیٹر بابر اعظم نے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اور سنگ میل عبور کرلیا ،جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ایک روزہ میچ میں بابر اعظم نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے 15 ہزار رنز مکمل کرلیے ،سٹار بیٹر نے مجموعی طور پر 370 انٹرنیشنل اننگز میں 15 ہزار رنز مکمل کیے ہیں، یوں وہ یہ سنگ میل عبور کرنے والے 5ویں پاکستانی بیٹر بن گئے ہیں۔بابر اعظم نے ٹیسٹ میں 4 ہزار 366، ٹی20 انٹرنیشنلز میں 4 ہزار 302 اور ایک روزہ کرکٹ میں 6 ہزار 330 سے زائد رنز بنالیے ہیں۔بابر نے انٹرنیشنل کرکٹ کیرئیر میں 31 سنچریاں اور 104 نصف سنچریاں سکور کر رکھی ہیں۔پاکستان کی طرف سے انضمام الحق نے 20 ہزار 541، یونس خان نے 17 ہزار 790، محمد یوسف نے 17 ہزار 134 اور جاوید میانداد نے 16 ہزار 213 رنز بنائے ہیں۔