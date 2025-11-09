صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسے تو بلا پکڑنے بھی نہیں آتا بی سی سی آئی چیئرمین پر بھارت میں تنقید

  • کھیلوں کی دنیا
اسے تو بلا پکڑنے بھی نہیں آتا بی سی سی آئی چیئرمین پر بھارت میں تنقید

بھاگلپور (سپورٹس ڈیسک ) کانگریس رہنما راہول گاندھی نے ایک انتخابی جلسے میں وزیر داخلہ امت شاہ کے بیٹے اور آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بیٹ پکڑنا بھی نہیں آتا، لیکن وہ دنیا کی کرکٹ کے سربراہ بنے ہوئے ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھگلپور میں انتخابی مہم کے دوران راہول گاندھی نے کہا، اگر آپ اڈانی، امبانی یا امت شاہ کے بیٹے نہیں ہیں تو آپ بڑے خواب نہیں دیکھ سکتے ۔ امت شاہ کا بیٹا (جے شاہ) بیٹ پکڑنا نہیں جانتا، رن بنانا تو دور کی بات، لیکن وہ کرکٹ کا سربراہ ہے ، سب کچھ کنٹرول کرتا ہے ۔ آخر کیوں؟ صرف پیسے کی وجہ سے ۔راہول گاندھی نے الزام لگایا کہ ملک میں کھیلوں اور کاروبار سمیت ہر بڑے شعبے پر چند امیر گھرانے قابض ہیں، اور عام نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کے دروازے بند ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ سے ملی ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے

غزہ میں نسل کشی کاالزام ،ترکیہ میں نیتن یاہوسمیت 37اسرائیلی حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری

ڈنمارک کا 15سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیاکے استعمال پر پابندی کا فیصلہ

ترکیہ :پرفیوم کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی ،6افراد جاں بحق

اسرائیل کے لبنان پر حملے تین افراد جاں بحق ،متعدد زخمی

برازیل میں طوفان ،قصبہ تباہ 5افرادہلاک ،432زخمی ،کئی لاپتا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak