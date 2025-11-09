اسے تو بلا پکڑنے بھی نہیں آتا بی سی سی آئی چیئرمین پر بھارت میں تنقید
بھاگلپور (سپورٹس ڈیسک ) کانگریس رہنما راہول گاندھی نے ایک انتخابی جلسے میں وزیر داخلہ امت شاہ کے بیٹے اور آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بیٹ پکڑنا بھی نہیں آتا، لیکن وہ دنیا کی کرکٹ کے سربراہ بنے ہوئے ہیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق بھگلپور میں انتخابی مہم کے دوران راہول گاندھی نے کہا، اگر آپ اڈانی، امبانی یا امت شاہ کے بیٹے نہیں ہیں تو آپ بڑے خواب نہیں دیکھ سکتے ۔ امت شاہ کا بیٹا (جے شاہ) بیٹ پکڑنا نہیں جانتا، رن بنانا تو دور کی بات، لیکن وہ کرکٹ کا سربراہ ہے ، سب کچھ کنٹرول کرتا ہے ۔ آخر کیوں؟ صرف پیسے کی وجہ سے ۔راہول گاندھی نے الزام لگایا کہ ملک میں کھیلوں اور کاروبار سمیت ہر بڑے شعبے پر چند امیر گھرانے قابض ہیں، اور عام نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کے دروازے بند ہیں۔