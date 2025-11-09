نیشنل گیمز :بلوچستان مردوں اور خواتین ٹیموں کے ٹرائلز ختم
کوئٹہ (سپورٹس ڈیسک ) 35 ویں نیشنل گیمز کے لئے بلوچستان مردوں اور خواتین کی ٹیموں کے چناؤ کے سلسلہ میں دو روزہ اوپن ٹرائلزابرار ہال ایوب سٹیڈیم کوئٹہ میں اختتام پذیر ہو گئے۔
بلوچستان جوڈو ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری نور احمد رند نے بتایا کہ ٹرائلز میں بلوچستان بھر سے مرد اور خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ مردوں کے ایونٹس دس ویٹ کیٹیگریز جبکہ خواتین کے آٹھ ویٹ کیٹگریز پر مشتمل تھیں۔ یہ ٹرائلز بلوچستان اولمپک ایسوسی ایشن، بلوچستان سپورٹس بورڈ اور بلوچستان جوڈو ایسوسی ایشن کی زیر نگرانی ہوئے ۔