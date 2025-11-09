صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل گیمز :بلوچستان مردوں اور خواتین ٹیموں کے ٹرائلز ختم

  • کھیلوں کی دنیا
نیشنل گیمز :بلوچستان مردوں اور خواتین ٹیموں کے ٹرائلز ختم

کوئٹہ (سپورٹس ڈیسک ) 35 ویں نیشنل گیمز کے لئے بلوچستان مردوں اور خواتین کی ٹیموں کے چناؤ کے سلسلہ میں دو روزہ اوپن ٹرائلزابرار ہال ایوب سٹیڈیم کوئٹہ میں اختتام پذیر ہو گئے۔

 بلوچستان جوڈو ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری نور احمد رند نے بتایا کہ ٹرائلز میں بلوچستان بھر سے مرد اور خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ مردوں کے ایونٹس دس ویٹ کیٹیگریز جبکہ خواتین کے آٹھ ویٹ کیٹگریز پر مشتمل تھیں۔ یہ ٹرائلز بلوچستان اولمپک ایسوسی ایشن، بلوچستان سپورٹس بورڈ اور بلوچستان جوڈو ایسوسی ایشن کی زیر نگرانی ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ سے ملی ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے

غزہ میں نسل کشی کاالزام ،ترکیہ میں نیتن یاہوسمیت 37اسرائیلی حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری

ڈنمارک کا 15سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیاکے استعمال پر پابندی کا فیصلہ

ترکیہ :پرفیوم کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی ،6افراد جاں بحق

اسرائیل کے لبنان پر حملے تین افراد جاں بحق ،متعدد زخمی

برازیل میں طوفان ،قصبہ تباہ 5افرادہلاک ،432زخمی ،کئی لاپتا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak