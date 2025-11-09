صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ جونیئر ٹینس :حمزہ اور ابوبکر نے ڈبلز ٹائٹل اپنے نام کر لیا

  کھیلوں کی دنیا
بوائز سنگلز فائنل حمزہ رومان اور میکائیل علی بیگ کے درمیان آج کھیلا جائے گا

 اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر)پاکستان کے حمزہ رومان اور ابوبکر طلحہ نے آئی ٹی ایف پاکستان نیشنل فوڈز ورلڈ جونیئر ٹینس چیمپئن شپ جے -60، 2025 کے ڈبلز کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ مقابلے پی ٹی ایف ٹینس کمپلیکس اسلام آباد میں ہوئے ۔ مینز سنگلز ڈبلز فائنل میں حمزہ اور ابوبکر نے پاکستان کے میکائیل علی بیگ اور لتھوانیا کے کرسٹیجوناس کو سٹریٹ سیٹس میں 4-6، 4-6 سے شکست دے کر آئی ٹی ایف پاکستان جے -60 ڈبلز ٹائٹل اپنے نام کیا۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر اعصام الحق قریشی نے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور آئندہ سنگلز فائنل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

گرلز سنگلز فائنل میں سعودی عرب کی ہانیہ امان منہاس نے روس کی ورورا روبٹسووا کو 1-6، 1-6 سے شکست دے کر سنگلز ٹائٹل اپنے نام کیا۔گرلز ڈبلز فائنل میں سعودی عرب کی ہانیہ امان منہاس اور ترکیہ کی اکرن لال نے ترکیہ کی دینیز چاکل اور سیرفی پلین ساری کو ہرایا اور ڈبلز ٹائٹل حاصل کیا۔بوائز سنگلز فائنل پاکستان کے حمزہ رومان اور میکائیل علی بیگ کے درمیان آج دوپہر 12 بجے کھیلا جائے گا۔

 

