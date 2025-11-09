پاکستان ہاکی فیڈریشن اور ہیڈ کوچ طاہر زمان میں اختلافات
طاہر زمان کاٹیم کے ساتھ بنگلہ دیش جانے سے انکار،مستعفی ہونے کی دھمکی
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) اور ہیڈ کوچ طاہر زمان کے درمیان اختلافات پیدا ہوگئے ہیں۔ذرائع کے مطابق طاہر زمان نے قومی ہاکی ٹیم کے ساتھ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکا جانے سے انکار کرتے ہوئے استعفیٰ دینے کی دھمکی دی ہے جبکہ پی ایچ ایف ہیڈ کوچ کو منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ذرائع کے مطابق طاہر زمان کے 2 کھلاڑیوں کے انتخاب پر پی ایچ ایف سے اختلافات ہوئے ہیں، دونوں کھلاڑیوں نے ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد کیمپ میں رپورٹ کیا۔ طاہر زمان نے اگر ہیڈ کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دیا تو پرو لیگ سے قبل غیر ملکی کوچ کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔