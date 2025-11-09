جنوبی افریقہ نے پاکستان کیخلاف 4 نئے کھلاڑیوں کو ڈیبیو دیا
لاہور (سپورٹس ڈیسک )ایک روزہ سیریز میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کیخلاف 4 نئے کھلاڑیوں کو ڈیبیو دیکر ٹیم میں شامل کیا۔ پہلے میچ میں ستمبا کیشائل، لہانڈرے پریٹوریس، ڈونووان فیریرا ڈی یو فیس گیا جبکہ آخری میچ میں روبن ہرمن نے ڈیبیو کیا۔
