سری لنکا کیخلاف ون ڈے سکواڈ کا اعلان ، حسن نواز ڈراپ
حسن قائداعظم ٹرافی کے لیے ریلیز ،تجربہ کار بیٹر فخرزمان کو شامل کیا گیا جبکہ ایک روزہ سیریز کیلئے ان کا کوئی متبادل نہیں رکھا گیا سہہ ملکی سیریز کیلئے سکواڈ میں سلمان،عبدالصمد، ابرار ، بابر ، فہیم ، فخر،نواز، وسیم،سلمان ، نسیم،فرحان،صائم ، شاہین و دیگر شامل
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف ون ڈے اور تین ملکی سیریز کیلئے ٹی 20 سکواڈ کا اعلان کردیا ہے ۔جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال سیریز میں شامل حسن نواز کو سری لنکا کے خلاف سیریز سے ڈراپ کردیا گیا ہے ، انہیں قائداعظم ٹرافی میں شرکت کے لیے ریلیز کردیا گیا ۔سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز اور پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیموں کے درمیان سہ فریقی ٹی20 سیریز کے لیے فخر زمان کو سکواڈ میں شامل کرلیا گیا ہے ۔یاد رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کے میچز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔
اسی طرح، پاکستان ،سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان ٹی20 سہ فریقی سیریز کا آغاز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں منعقد ہوگا۔قومی ون ڈے سکواڈ میں شاہین شاہ آفریدی (کپتان)، ابرار احمد، بابراعظم، فہیم اشرف، فیصل اکرم، فخر زمان، حارث رؤف، حسیب اللہ، حسین طلعت، محمد نواز، محمد رضوان (وکٹ کیپر)، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صائم ایوب، سلمان علی آغا شامل ہیں۔قومی ٹی20 سکواڈ میں سلمان علی آغا (کپتان)، عبدالصمد، ابرار احمد، بابراعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان (وکٹ کیپر)، صائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، عثمان خان (وکٹ کیپر)، عثمان طارق شامل ہیں۔