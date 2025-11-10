صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ جونیئر ٹینس چیمپئن شپ،میکائل،ہانیہ کی ٹائٹل فتح

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)آئی ٹی ایف ورلڈ جونیئر جے 60 ٹینس چیمپئن شپ اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گئی،پاکستان کے میکائل علی بیگ نے بوائز جبکہ سعودی عرب کی ہانیہ امان نے گرلز ٹائٹل جیتنے کا اعزاز حاصل کرلیا۔

پی ٹی ایف ٹینس کمپلیکس میں منعقدہ ایونٹ کے بوائز سنگلز کے فا ئنل میںمیکائل علی بیگ نے حمزہ رومان کو چھ چار، چھ چار سے شکست دیکر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ گرلز سنگلز کے فانل میں سعودی عرب کی ہانیہ امان نے روس کی ورورا ربٹسووا کو چھ ایک،چھ ایک سے شکست دی۔ وفاقی سیکرٹری بین الصوبای رابطہ محی الدین وانی نے پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر اعصام الحق کے ہمراہ کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے ۔ گرلز ڈبلز کا ٹائٹل ہانیہ امان منہاس اور ایکرن لال نے جیتا۔ بوائز ڈبلز پاکستان کے حمزہ رومان اور ابوبکر طلحہ کے نام رہا ۔ ایونٹ میں بارہ ممالک کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔

 

