پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا
فائنل میں کویت کو 43 رنز سے ہرایا، کپتان عباس آفریدی پلیئر آف دی میچ قرار
مونگ کوک (سپورٹس ڈیسک)پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز 2025 کے فائنل میں کویت کو 43 رنز سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ کپتان عباس آفریدی پلیئر آف دی میچ قرار پائے ۔گزشتہ روز مشن روڈ گراؤنڈ میں کھیلے گئے فائنل میں کویت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو پاکستان کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ گرین شرٹس نے مقررہ 6 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے ۔ عباس آفریدی نے طوفانی بیٹنگ کی اور 11 گیندوں پر 52 رنز بنائے جن میں 7 چھکے اور 2 چوکے شامل تھے۔ عبدالصمد نے 13 گیندوں پر 42 جبکہ خواجہ نافع نے صرف 6 گیندوں پر 22 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔
کویت کے میٹ بھوسار واحد نمایاں بالر ثابت ہوئے جنہوں نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ ہدف کے تعاقب میں کویت کی ٹیم 5.1 اوورز میں 92 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عدنان ادریس نے 30 اور میٹ بھوسار نے 33 رنز بنائے ۔ پاکستان کی جانب سے معاذ صداقت نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی ٹیم کو ہانگ کانگ سکسز کا ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد پیش کی ۔ ایکس پر جاری پیغام میں محسن نقوی نے کہا کہ مہارت، جذبے اور ٹیم ورک کا شاندار مظاہرہ پاکستان کی کرکٹ کے جذبے کو بہترین طریقے سے ظاہر کرتا ہے ۔