کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی پرو لیگ میں نئی تاریخ رقم کردی
ریاض(سپورٹس ڈیسک)کرسٹیانو رونالڈو کی سعودی فٹبال کلب النصر نے نیوم ایس سی کو 1-3 سے شکست دے کر سعودی پرو لیگ میں مسلسل آٹھویں کامیابی حاصل کی۔۔۔
میچ کے دوران رونالڈو نے کیریئر کا 953 واں گول سکور کیا، یہ گول رونالڈو کی سعودی پرو لیگ میں 100 ویں براہِ راست شراکت بھی ثابت ہوا، جس میں ان کے 83 گولز اور 17 اسسٹس شامل ہیں، یہ کارنامہ انہوں نے صرف 85 میچز میں انجام دیا، جس سے وہ لیگ کے پہلے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے یہ سنگِ میل عبور کیا۔